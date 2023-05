Playoff, per Cesena-Vicenza ci saranno oltre 1000 vicentini

Saranno 1089 i tifosi del Vicenza in Curva Ferrovia all’Orogel Stadium a sostenere il Lane che cerca di strappare il biglietto per le semifinali. È questo il dato finale consegnato dalla prevendita per il settore ospiti che si è chiusa martedì alle 19. Ma dall’altra parte ci sono (per ora) oltre undicimila cuori bianconeri a spingere la squadra di mister Toscano che vuole altrettanto guadagnarsi il passaggio.

Gli oltre duemila biglietti staccati ieri hanno così portato oltre quota dodicimila le presenze complessive che avviano a far diventare la gara quella con più pubblico in questi play off. Un numero destinato comunque a crescere nel giorno di gara quando la prevendita proseguirà on line e dalle 18.30 presso le biglietterie dello stadio.