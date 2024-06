Playoff LR Vicenza-Avellino: le probabili formazioni

Alle ore 21 al Menti si disputerà gara-2 della semifinale playoff tra LR Vicenza ed Avellino, che consentirà a una delle due squadre di accedere all’ultimo atto per provare ad ottenere la promozione in Serie B. Le due compagini ripartiranno dallo 0-0 maturato al Partenio-Lombardi. Il gruppo di Vecchi nel corso dei playoff non ha ancora subito reti dopo 5 gare.

Le probabili formazioni

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Talarico, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. All. Vecchi.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Ricciardi, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio; Sgarbi; Patierno, Gori. All. Pazienza