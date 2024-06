Playoff LR Vicenza-Avellino: 1-0 al termine del primo tempo

Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0 sull'Avellino nella gara del Romeo Menti. Sfida equilibrata con la squadra di Vecchi che, però, concede poco agli avversari. In cronaca. Al 6' prima occasione per i biancorossi: De Col mette il cross sul secondo palo e Proia di testa manda il pallone a stamparsi sulla traversa. Al 14' vantaggio del Vicenza: giocata strepitosa di Della Morte, che salta vari uomini dell'Avellino e poi calcia sul secondo palo e non lascia scampo a Ghidotti. Al 27' Pellegrini conclude verso la porta ospite, ma non trova lo specchio. Due minuti dopo tiro potente di Patierno da fuori area, Confente è attento, toglie la palla da sotto la traversa e la manda in angolo. Dagli sviluppi del corner tiro di Palmiero, il portiere biancorosso devia ancora oltre il fondo. Al 31' ammonito Proia e poco dopo Sgarbi prova la conclusione che non crea problemi a Confente. Al 34' giallo per Gori, mentre al 37' il Vicenza protesta per un tocco di mano in area, ma per il VAR è tutto buono. Al 38' ammonito anche Della Morte. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo con il Vicenza avanti 1-0 sull'Avellino.