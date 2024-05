Playoff: l'andata dei quarti va al Vicenza che batte il Padova 2-0

È un Vicenza senza freni quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Anche nei quarti di finale d'andata dei playoff, la squadra di Vecchi, vince ancora e batte il Padova 2-0 in un Menti colmo di entusiasmo. La doppietta di Ferrari, sempre più in forma, decide la gara. Il Padova crea solo un paio di occasioni e sfiora il gol sul finale con un palo di Cretella. Match convincente della compagine di Vecchi, che ora può guardare con più ottimismo, ma senza pensare sia già finita, alla gara di sabato all'Euganeo. Ora il Padova per passare dovrà vincere almeno con due gol di scarto.