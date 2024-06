Il punto di Alberto Belloni: Lane sfavorito? Ma chi diavolo l'ha detto?

Partiamo da un presupposto: massimo rispetto per la Carrarese, società ultracentenaria che veste quest’anno i panni di vero outsider degli spareggi, grazie ad una serie di risultati importanti. Rispetto e considerazione, perché ha i mezzi per realizzare un’impresa incredibile, un accesso in serie B che le è riuscito solo negli anni ’40. Dato ai toscani quel che è dei toscani, tuttavia, da opinionista e vecchio osservatore del calcio nostrano, mi fa specie leggere qua e là (anche da parte vicentina) che i favori del pronostico starebbero dalla parte dei gialloazzurri. Perché? E’ un mistero… In realtà, secondo logica, è il Vicenza a meritare il ruolo di favorita. Nel calcio tutti può succedere, è vero. E non sempre la formazione più forte vince. Ma la storia biancorossa, la proprietà, l’organico e la tifoseria, tutto ci dice che il Lane è una corazzata che non teme paragoni. Io credo che il doppio confronto di finale si giocherà domani al Romeo Menti. E spero (anzi ne sono convinto) che gli uomini di Vecchi possano chiudere i giochi nella gara di andata, con un risultato in grado di condizionare il secondo round allo Stadio dei Marmi. La prudenza (e anche la scaramanzia) consiglierebbero magari di evitare troppo entusiasmo ma (come ho detto prima delle partite con Taranto, Padova e Avellino) ritengo il Vicenza più forte degli avversari. Anche senza Golemic, Tronchin e (probabilmente) Ferrari. Un ruolo fondamentale lo giocherà il supporto dei tifosi, che soprattutto contro i lupi d’Irpinia, sono stati il dodicesimo uomo in campo. In tanti anni che seguo la squadra, non sono molte le volte in cui ricordo di aver visto tutto il pubblico berico tifare all’unisono: Curva, Distinti e persino Tribuna uniti in un sostegno assordante e al calor bianco. Ritengo che per i marmiferi giocare in un ambiente simile sarà una specie di incubo. Hanno superato lo scoglio Benevento, è vero. Ma qui sarà un’altra musica con un altro direttore di orchestra e altri musicisti, che si chiamano Costa, Ronaldo, Della Morte ecc. E il rispetto dovuto agli avversari, seppur meritato, non può colmare le differenze. Avanti con il primo round dunque. Il Sogno è davvero dietro l’angolo e questa squadra merita di toccarlo, dopo essere uscita dalla maledizione di Montezuma e aver innescato una serie positiva da urlo. Non voglio citare un’altra volta la battuta del Marchese del Grillo, però…