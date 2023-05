Playoff di serie C: l'Arzignano sul campo del Renate per il primo turno

Giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20 allo stadio “Città di Meda” di Meda (Monza Brianza) si disputa la partita del primo turno dei play off di serie C tra Renate e FC Arzignano Valchiampo. L'arbitro sarà Eugenio Scarpa di Collegno, coadiuvato da Simone Piazzini di Prato e Francesco Piccichè di Trapani; quarto uomo Francesco D’Eusanio di Faenza.

MISTER BIANCHINI: "CONTRO IL RENATE GIOCARE SENZA LIMITI PER NON AVER RIMPIANTI"

«Andiamo ad affrontare il primo turno playoff e per noi è motivo di orgoglio.». Lo afferma nel prepartita l'allenatore dell'Arzignano Valchiampo Giuseppe Biachini già riconfermato per il prossimo anno sulla panchina dei giallocelesti. «È una partita da vivere nella maniera giusta e da preparare bene contro una squadra per noi ostica: abbiamo perso due su due in campionato. Però ogni gara fa storia a sé. È una sfida da vivere bene e adesso che ci siamo vogliamo giocarcela. Ho detto ai ragazzi di non porsi nessun tipo di limite, senza alcun rimpianto».

E prosegue mister Bianchini: «Dobbiamo guardarci in faccia giovedì sera sapendo di aver dato tutto. Sono sicuro che chiunque scenderà in campo lo farà nella maniera giusta. È una squadra che si sta allenando bene e si merita di giocare bene questa partita. Abbiamo un obiettivo comune che è quello di passare il turno».

IVO MOLNAR: "LA SALVEZZA C'E' STATA ORA OSIAMO E ANDIAMO PER VINCERE"

«Sono passate più di due settimane dalla fine del campionato. L’attesa è stata lunga. Avevamo voglia di giocare subito la partita però ci siamo allenati molto bene tenendo la concentrazione e un’alta intensità». Sono le parole di Ivo Molnar difensore e capitano di questo arzignano Valchiampo che ha stupito. «Il Renate è una squadra che ormai conosciamo bene e sappiamo i loro punti deboli e quelli di forza. Oltre al livello tattico da mettere in campo sarà importante avere tanta determinazione e voglia per vincere». E conclude Molnar : «Abbiamo solo un risultato a disposizione per passare al turno successivo. Il nostro obiettivo era la salvezza. Ottenuto quella è giusto porsi altri obiettivi. Adesso nulla ci vieta di poter sognare e fare qualcosa in più».