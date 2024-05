Playoff: anche l'ex Lopez lancia il Vicenza

Giovanni Lopez, tecnico dell'Albinoleffe e fresco di rinnovo, intervistato dal Giornale di Vicenza, ha parlato dei playoff e della squadra biancorossa, che vede come favorita numero uno alla vittoria finale.

L'ex capitano del Vicenza ha le idee molto chiare: "I playoff li vedrò sì, ma da tifoso del Vicenza, che sarà la squadra da battere. Era la più forte, l’ho sempre detto. Ha perso punti all’inizio ma poi quando si è sistemata ha mostrato di non avere rivali e ai playoff sarà la compagine da battere. La carta vincente per me sarà la solidità come squadra. Ora il Vicenza dovrà prepararsi al meglio anche perché saranno gli altri a doversi preoccupare di affrontare il gruppo di Vecchi".

A mister Lopez è stato chiesto chi potrebbe dare filo da torcere al Vicenza: "Avellino e Benevento, ugualmente molto attrezzate e anche loro con un pubblico caldo, però ci aggiungo il Padova che è forte, lo dicono i numeri, alla fine è arrivato davanti".