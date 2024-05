Play off: reso noto il cerimoniale di gara

La Lega Pro ha reso noto il “Cerimoniale di Gara – Fase Play Off/Play Out”, al quale le società dovranno attenersi in occasione delle gare della fase Play Off e Play Out del Campionato Serie C Now. Prima dell’ingresso in campo delle squadre, sotto la tribuna principale dello stadio, fronte telecamera, dovrà essere posizionato il pannello di allineamento recante i loghi e/o le denominazioni degli Sponsor di Lega Pro.

Al termine del riscaldamento pre-partita, all’interno del terreno di gioco dovrà essere posizionato il podio porta pallone ufficiale Lega Pro, in corrispondenza del tunnel di uscita delle squadre e distanza di 1 mt dalla linea di bordocampo.

A partire dalle gare del 2° Turno della fase Play Off Nazionale, sarà fornito dalla Lega Pro un arco ingresso squadre che dovrà essere posizionato sotto la tribuna principale dello stadio, fronte telecamera, dietro al pannello di allineamento e ad una distanza di 3 mt dallo stesso. Durante la fase di ingresso in campo, i calciatori dovranno posizionarsi di fronte all’arco e dietro al pannello di allineamento.

Ogni capitano delle due squadre entrerà in campo tenendo per mano un/a bambino/a che indosserà la divisa ufficiale dell’altra squadra; anche il direttore di gara entrerà accompagnato da un/a bambino/a che indosserà il “kit arbitro” fornito dalla Lega alle società ospitanti. Al momento dell’ingresso in campo le squadre dovranno seguire gli arbitri mantenendosi, rispettivamente, l’una a destra e l’altra a sinistra, a seconda del posizionamento delle rispettive panchine. Il primo ufficiale di gara prenderà il pallone posizionato sul podio porta pallone all’uscita del tunnel. Giunti al centro del campo, avendo cura di transitare dietro al pannello di allineamento precedentemente disposto, i calciatori delle squadre si posizioneranno a fianco degli ufficiali di gara, avendo cura di allinearsi dal lato della rispettiva panchina. Per la Finale di andata e la Finale di ritorno dei Play Off, ciascun calciatore, invece, dovrà entrare in campo accompagnato da un/a bambino/a che indosserà la divisa ufficiale della squadra avversaria. I bambini coinvolti durante il cerimoniale di ciascuna delle due gare di finale saranno 25.

Una volta completato l’allineamento delle squadre, a un cenno del direttore di gara, i calciatori della compagine ospite si dirigeranno verso quelli della formazione di casa, che rimarranno nella loro posizione, per stringere la mano prima agli arbitri e poi agli avversari, tornando successivamente nella posizione originaria, transitando alle spalle degli ufficiali di gara.