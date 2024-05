Play off: le quote per la vittoria finale secondo SNAI e Sisal

A poche ore dall'inizio dei play off, in programma questa sera alle 20.30, anche i bookmakers hanno cominciato a pubblicare le quote per poter scommettere sulla squadra vincente. Secondo Sisal, la favorita per la promozione è l'Avellino, quotato a 4 e subito seguito dal Padova a 4.50. Benevento e Catania figurano a 7.50, mentre il Vicenza è solo al quinto posto a 9.

Sulla SNAI, le favorite assolute sono l'Avellino e il Padova, la cui vittoria è quotata a 4. Subito dietro c'è la Torres a 4.50 e in quarta posizione il Vicenza a 6.50. A seguire Benevento e Carrarese a 7.50.

Dunque per il momento le favorite alla vittoria finale per Sisal e SNAI sono Avellino e Padova, con la squadra di Vecchi più indietro.