Piacenza-Vicenza, primo tempo: in vantaggio i padroni di casa per 1-0

Il Lanerossi Vicenza si presenta in campo al Garilli con una formazione particolarmente sperimentale: il tecnico Dan Thomassen aveva annunciato che avrebbe dato spazio a tutti per avere una rosa efficiente verso i play off.

Questo ultimo match della reagular season per il Piacenza è molto importante: una vittoria farebbe sperare per l’accesso ai play out.

Al 3’ è già il portiere biancorosso Confente che salva subito il risultato su un tiro angolato di Cesarini.

Poi da segnalare due occasioni per il Vicenza: un tiro di Giacomelli nello specchio viene deviato all’ultimo, poi una deviazione di Cappelletti in acrobazia è fuori.

Al 20 da segnalare il cambio per la panchina di casa: esce per infortunio Parisi del Piacenza e al suo posto entra Munari.

Al 25’ il gol del vantaggio su punizione: l’autore è Suljic. Confente intuisce il tiro sul primo palo, ma tocca ma non devia. Ed è l’1-0.

Al 41’ occasione per Morra, para Confente.

Al 45’ su corner di Giacomelli Rolfini per un soffio manca la palla sul secondo palo. Infine al 46’ Stoppa calcia in porta, ma l’estremo difensore di casa Nocchi ferma la palla.

Il primo tempo si conclude sul 1-0 per il Piacenza.