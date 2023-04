Piacenza-Vicenza: formazioni ufficiali, in campo Giacomelli dal primo minuto

Serie C

Come aveva annunciato mister Thomassen opera un importante turn-over nella formazione ufficiale che scende in campo allo stadio Garilli di Piacenza.

In porta conferma Confente, però terzini saranno Oviszach e Sandon. Davanti alla porta nella linea difensiva il giocane Corradi e il ritrovato Cappelletti.

Gestiscono il centrocampo Zonta e Jimenez, mentre mezzipunti Stoppa, Scarsella e la bandiera Giacomelli. Centravanti Rolfini.



PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Cosenza, Masetti; Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Morra, Cesarini.

IN PANCHINA: Fossati, Tintori, Nava, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Zanandrea, Capoferri.

ALLENATORE: Abate



LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Oviszach, Corradi, Cappelletti, Sandon; Zonta, Jimenez; Stoppa, Scarsella, Giacomelli; Rolfini

IN PANCHINA: Brzan, Iacobucci, Pasini, Greco, Begic, Mogentale, Tonin, Ndiaye, Della Morte

ALLENATORE: Thomassen



ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia