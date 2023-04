Lane, conclusione da Operetta: le pagelle del "Baffo"

Non si può parlare di un Lane addomesticato, ma certo i padroni di casa non hanno dovuto faticare troppo per portare a casa una vittoria, risultata alla fine del tutto inutile. Tra i singoli si salvano solo il portiere(nonostante la papera sulla punizione di Sulijc), il giovane Corradi in difesa, Jimenez e Stoppa. Sul resto è meglio calare un velo pietoso… Allo stadio rubato lo striscione del Club Euforia Biancorosso. Piove sul bagnato…

Le pagelle del "Baffo":

CONFENTE 6: ha sulle spalle l’errore clamoroso su un calcio da fermo che parte dallo spigolo dell’area e non sembra proprio irresistibile. L’altra faccia della medaglia sono alcuni interventi (come al 3’, al 40’ e al 65’) che evitano un passivo più umiliante.

OSVIZACH 4/5: forse la sua peggiore gara da quando veste il biancorosso. Fatica a arginare i piacentini sulla fascia e non è mai concreto nelle incursioni in avanti. Resta in campo tutta la partita e riesce persino a calare alla distanza.

CORRADI 6,5: è stato per tutto il campionato nel giro della prima squadra, senza trovare spazi per farsi vedere. Oggi ha dimostrato che è giocatore sul quale si potrà contare. Fisico da paura, buona scelta di tempo e pochissime incertezze in marcatura. Promosso a pieni voti.

CAPPELLETTI 5/6: i locali non hanno quel che si dice una temibile batteria di bocche da fuoco. Lui si arrangia di mestiere, cercando anche il tiro al volo al 12’. Nella votazione paga però il suo inserimento in area del 59’, quando colpisce di testa in cerca del gol ma in realtà toglie dall’incrocio dei pali la punizione di Jimenez.

SANDON 4,5: dispiace picchiare duro su questo gioiellino di casa, appena chiamato in Under 20. Nella partita di oggi si distingue solo per le sue incertezze. Al 7’ spara alle stelle un buon pallone, si fa superare al 22’ e regala un cross ignobile al 35’. Non stupisce nessuno che lo richiamino in panchina alla fine del primo tempo.

(GRECO) 5-: lo chiamano per dare verve alla corsia mortificata da Sandon, ma anche Freddy fa pochissimo per cambiare il copione. Non fa male a nessuno e quando cerca il traversone ha il piede storto. Il tentativo del 74’ è da fucilazione alla schiena. In vista dei play off, necessita di un mea culpa.

ZONTA 5: il soldatino svolge il suo compitino senza nemmeno cercare di metterci qualche cosa in più. Così passa attraverso l’incontro senza lasciare un segno tangibile. O forse si: un passaggio fuori misura al 44’. Il resto è fuffa.

(BEGIC) 5: anche dal suo ingresso ci si potevano attendere accelerazioni e invenzioni. Niente del genere: solo buona volontà e iniziative che abortiscono in fretta. Un’occasione sprecata per mettersi nella lista dei possibili protagonisti degli spareggi.

JIMENEZ 6-: niente di trascendentale. La sua partita da vertice basso del centrocampo è però onesta.

Passaggi puliti, tanta legna in cascina e un tiro da fermo stoppato da un compagno. Poteva essere l’1-1 ma il Lane non l’avrebbe meritato.

(MOGENTALE) n.g.: qualcuno si aspettava che fosse un 17enne a girare una partita storta?

STOPPA 6+: sbaglia molto ma è uno dei pochissimi che butta sul campo tutta la voglia di vincere. Non ci riesce, nonostante i tentativi del 42’, 46’, 52’ e 68’. Se tutti ci avessero messo altrettanta gana, i biancorossi non avrebbero fatto la figura dei peracottari che invece hanno fatto.

SCARSELLA 4/5: io continuo a pensare che possa essere l’arma in più a centrocampo per gli spareggi. Oggi tuttavia aveva la grande chance per far vedere il suo peso specifico. In realtà ha traccheggiato nella zona nevralgica senza mai incidere, quasi accettando con fatalismo l’andazzo.

GIACOMELLI 4/5: ecco un altro cui si chiedeva oggi il guizzo in più per mettere in crisi la difesa di Abbate. Ma tutto è rimasto un sogno: Jack non ha tirato fuori nessun coniglio dal cilindro e la sua prestazione alla fine è apparsa più che sottotono.

(TONIN) n.g.: nella ventina di minuti giocati non ha aggiunto né tolto nulla

ROLFINI 4: assente el Loco, oggi si chiedeva a lui di vestire i panni del puntero. Un po’ perché la squadra ha avuto tremende difficoltà a quagliare il gioco, un po’ perché lui più che un cobra è sembrato un orbettino, il taccuino del cronista è rimasto desolatamente vuoto. Fatta eccezione per un buon assist per Stoppa nel primo tempo. Segna anche un gol ma il fallo commesso è evidente.

(DELLA MORTE) n.g.: pochi minuti della serie chi l’ha visto?

All. THOMASSEN: il tenente Dan pensa molto ai prossimi impegni e cerca di non rischiare nessuno dei suoi big. Una scelta comprensibile (diranno poi i play off se vincente). Ma quella che scende in campo a Piacenza è una formazione davvero poco competitiva. I padroni di casa sono poca cosa (retrocessione meritata) ma noi non siamo stati meglio, scivolando con questo passo falso al 7° posto in graduatoria, dietro al Padova e alla pari con la Virtus Verona.

Nelle dichiarazioni del dopopartita ammette che ai play off serviranno maggiore intensità e determinazione. Informazione importante, perché nessuno se n’era accorto. Ha anche detto di non essere preoccupato perché oggi in campo c’era una squadra molto giovane. Vorrei ricordargli che la partita odierna, se non era decisiva per accedere ai primi turni, la ritenevo invece fondamentale sotto l’aspetto psicologico. Aver fatto bene oggi avrebbe significato dare continuità al buon filotto delle ultime settimane, La pessima figura rimediata è invece un fardello di cui si sarebbe volentieri fatto a meno.

Adesso però tiriamo un colpo di spugna sul Garelli. Quel che conta davvero è tutto davanti a noi.