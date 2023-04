Piacenza-LR Vicenza: formazioni probabili

L’ultimo match della stagione regolare del campionato di serie C girone A, vede il LR Vicenza affrontare il Piacenza, fanalino di coda del campionato, in terra emiliana.

Si tratta di una parta ininfluente per l’approdo ai play off dei biancorossi, ma per mister Thonassen è un banco di prova molto interessante e da sfruttare al meglio evitando di mettere in campo i giocatori a rischio squalifica. Tra questi Sandon, che sarà in panchina, e Ferrari che invece il tecnico italo-danese ha lasciato a riposo. Naturalmente mancano gli infortunati che dovrebbero essere recuperati per i quarti di finale: tra questi Ierardi, ma anche Dalmonte e Valietti. Lasciati a riposo anche Ronaldo e Cavion “affaticati” dalle ultime partite e allenamenti.

Per l’allenatore biancorosso è l’occasione per un turn-over importante: chissà che si possa vedere in campo anche Stefano Giacomelli.

Per il Piacenza invece sarà la partita di “vita o morte”: vincere per gli uomini guidati da mister Matteo Abbate si giocano l’accesso ai play out per rimanere in serie C. Quindi è probabile che metta in campo l’ultima formazione provata che funziona, ovvero quella vista in campo contro la Pro Patria.

Queste le probabili formazioni in campo allo stadio Garilli di Piacenza alle 17 e 30 si sabato 22 aprile 2023



PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Sulkic, Giorno, Chierico, Rizza; Morra, Cesarini.

ALLENATORE: Matteo Abbate

VICENZA (4-3-3): Confente; Ndiaye, Cappelletti, Corradi, Greco; Zonta, Jimenez, Scarsella; Della Morte, Rolfini, Giacomelli.

ALLENATORE: Dan Thomassen