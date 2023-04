Pergolettese-Vicenza: primo tempo a reti inviolate

Lo 0-0 della fine del primo tempo a Crema rispecchia il gioco in campo tra Pergolettese e LR Vicenza. I biancorossi hanno avuto un paio di occasioni importanti per i loro attaccanti (Della Morte e Ferrari), mentre i padroni di casa vanno vicini alla rete al 43’, ma il portiere del Vicenza, Confente, salva il risultato.



Il primo tiro in porta del Vicenza arriva al 10’ con un bel colpo di testa di Ferrari su cross di Jimenez, ma il portiere di casa Soncin para con facilità.

Da segnalare al 26’ che proprio il centravanti biancorossi viene ammonito per un fallo in attacco su Tonoli.

Al 35’ altra occasione per il Vicenza sui piedi di Della Morte che manda la palla centrale e Soncin para.



Al 37’ episodio dubbio: i biancorossi chiedono un rigore per un tocco dimeno in area della difesa su un colpo di testa di Cavion, ma l’arbitro non ferma il gioco.Infine Confente al 43’ salva il risultato sull’unico tiro pericoloso degli uomini di mister Villa: è Mazzarano che spara in porta una palla che il portiere biancorosso riesce a parare facendo gli straordinari.