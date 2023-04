Pergolettese-Vicenza: formazioni ufficiali

Mister Dan Thomassen per la partita di Crema posiziona Freddi Greco nel ruolo di terzino sinistro. I due a centrocampo sono in partenza Cavion e Zonta. mentre per l'attacco ci sono sia Ferrari (centravanti) sia Rolfini (mezzapunta) con l'inserimento di Jimenez e Della Morte in linea col Cobra