Pergolettese-LR Vicenza: la squadra di Vecchi in vantaggio a fine primo tempo

Il Vicenza chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 sul campo della Pergolettese. Prima frazione di gara con poche emozioni.

In cronaca. Dopo due minuti conclusione di Pellegrini, ottimamente parata. Al 13' problemi fisici per Rossi che abbandona il campo, al suo posto Ronaldo. Al 19' trova il gol del vantaggio: calcio d'angolo e tocco sottomisura di Proia. Al 47' tiro ancora una volta di Proia, ma fuori misura. Termina il primo tempo con la squadra di Vecchi in vantaggio. In casa biancorossa tre ammoniti: Pellegrini, Ferrari e Laezza.