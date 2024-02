Vittoria del Lane sulla Pergolettese: le pagelle del Baffo

CONFENTE: 7 tre parate importanti. Sicuro e reattivo, sciorina una prestazione davvero convincete.

LAEZZA: 6 non al meglio della condizione per un brutto colpo rimediato in campo, comunque lotta e chiude le scorribande avversarie

GOLEMIC: 6 ,5 gioca di anticipo e infonde sicurezza alla retroguardia biancorossa, controllando senza grandi affanni l’attacco della Pergolettese

CUOMO: 6,5 dalle sue parti la Pergolettese non passa mai, al 18mo si fa trovare al posto giusto per insaccare un tiro di Proia, che peraltro sarebbe entrato ugualmente in rete.

ROSSI: n.g. fa girare i primi palloni cercando di velocizzare il gioco, un infortunio muscolare lo costringe a lasciare il campo al 13mo

RONALDO: 7 buona la sua prestazione, si mette a disposizione della squadra. Delizioso il suo passaggio a Talarico nella prima azione pericolosa della partita.

CAVION: 6,5 tanta quantità come sempre, fa spesso rifiatare la difesa tamponando e ripartendo. Esce esausto.

PROIA: 6,5 quando l’ho visto nell’undici titolare mi è venuto un brivido lungo la schiena e invece svolge bene il compito assegnato. Buon primo tempo, sparisce nella ripresa. Mezzo punto in più per il gol, mezzo punto in meno per il secondo tempo

TALARICO: 6,5 tanta corsa e scorribande sulla fascia destra. Gli manca solo il gol ma ci pensa il suo diretto avversario a metterla dentro, con un autogol degno del miglior Comunardo Niccolai

COSTA: 6,5 gli tocca il giocatore più pericoloso della Pergolettese, l’ex biancorosso Bariti e lo controlla con efficacia. Finisce stremato con i crampi

PELLEGRINI: 4 si impegna tanto ma non si libera mai al tiro né salta mai l’avversario, serve altro per la sufficienza

FERRARI: 5/6 sempre con due difensori addosso, riesce a rendersi pericoloso facendo a sportellate per tutta la gara. Ha voglia di segnare e si vede, ma evidentemente il suo periodo nero non é finito oggi

GRECO: 6 senza infamia e senza lode

DE COL: 5/6 non brilla, ma contribuisce a portare a casa la vittoria

ROLFINI: 6,5 entra al posto dello spento Pellegrini , ha il merito di creare scompiglio nell’area avversaria ed é anche protagonista di un episodio dubbio nell’area della Pergolettese

TRONCHIN: n.g. entra a partita praticamente conclusa

VECCHI: 6,5 ha il merito di essere riuscito a dare coraggio a una squadra fino a una settimana fa completamente allo sbando. Mette in campo un Vicenza operaio e volenteroso, forse tardiva la sostituzione di Pellegrini