Pergolettese-LR Vicenza: le probabili formazioni

Alle ore 18.30, allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, si gioca la sfida Pergolettese-LR Vicenza, valida come 24a giornata del campionato di Serie C girone A. Mister Vecchi ritrova Costa, dopo la squalifica e dovrebbe schierare dal primo minuto Rossi e non Ronaldo. Confermata la difesa a tre. Il tecnico dei padroni di casa, invece, deve fare a meno ancora di Aucelli e Capoferri, infortunati, ma ritrova Figoli dopo il turno di stop per squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Andreoli, Artioli, Figoli, Felicioli; Guiu Villanova, De Luca. All. Abbate.

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Cuomo, De Col; Cavion, Rossi, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi

Per i tifosi del Vicenza in trasferta ricordiamo, che in seguito alla riunione GOS, per raggiungere lo stadio “Giuseppe Voltini”, è consigliato percorrere la tangenziale esterna per entrare a Crema, proseguendo poi per via Libero Comune, fino a prendere la prima uscita per Viale De Gasperi. Il parcheggio riservato agli ospiti è situato in Viale De Gasperi (parcheggio Banca Intesa-Palazzo di Vetro), di fronte all’ingresso della Curva Nord dello stadio Voltini.