Pergolettese-LR Vicenza: i convocati tra i padroni di casa

Il tecnico della Pergolettese Abbate ha convocato 19 calciatori per il match contro il Vicenza in programma questa sera alle ore 18.30.

ELENCO CONVOCATI

PORTIERI: Soncin, Cattaneo, Doldi

DIFENSORI: Arini, Bignami, Tonoli, Piccinini

CENTROCAMPISTI: Mazzarani, Cerasani, Andreoli, Artioli, Felicioli, Jaouhari, Bariti, Figoli

ATTACCANTI: Piu, Caia, De Luca, Guiu

Il mister dei padroni di casa è intervenuto anche in conferenza stampa: "C'è da affrontare un'altra corazzata del girone come il Vicenza anche se in campionato sta un pò deludendo le aspettative iniziali. Una squadra e una partita in questo momento difficile, perché vorranno recuperare i punti che hanno perso. Sarà una gara molto complicata, dura e fisica. Noi dovremo essere molto bravi a muovere la palla velocemente e a superare i momenti di difficoltà che si presenteranno, dovendo affrontare una squadra come il Vicenza, molto forte, ben organizzata e con un organico importante. Dobbiamo essere bravi a battere il ferro, quando ne avremo la possibilità e quando saremo a martello, martellare e tenere botta e poi dopo continuare a giocare come sappiamo fare.

A livello infermieristico recuperi qualcuno di quelli che erano assenti dalle ultime partite? Recuperiamo Figoli che era squalificato, mentre Aucelli e Capoferri saranno ancora out”.