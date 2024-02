Pergolettese-LR Vicenza: i convocati di mister Vecchi, compare anche un giovane della Primavera

Stefano Vecchi per la trasferta sul campo della Pergolettese, gara in programma sabato 3 febbraio alle ore 18.30, ha convocato 24 calciatori. Rientra dalla squalifica Costa e prima chiamata per il nuovo arrivato Delle Monache. Convocato anche il giovane della Primavera Busato.

Elenco convocati

Portieri: Brzan, Confente, Massolo

Difensori: Costa, Cuomo, De Col, Fantoni, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Busato, Rolfini, Ferrari, Della Morte, Delle Monache, Pellegrini