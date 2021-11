Parma-LR Vicenza sotto la pioggia: Buffon e compagni dominano anche in 10 e vincono facile di misura

Campo scivoloso al Tardini di Parma per il match tra i crociati e i biancorossi. L'episodio che offre una svolta drastica al primo tempo del match tra Parma e Vicenza avviene dopo la mezz'ora con il cartellino rosso a Brunetta. I ducali restano in 10: secondo giallo per il difensore del gruppo di mister Maresca che è scorretto nel contrasto con l'attaccante Davide Diaw.

Il Vicenza alza la testa: primo tiro insidioso al 36' ma centrale del regista biancorosso, il marsigliese Taugourdeau, che Buffon mette sopra la traversa.

Il Vicenza riprende fiato: nei primi 30 minuti infatti la palla è stata in mano ai padroni di casa.

L'altro episodio al 43' con un disimpegno sbagliato che offre una palla d'oro a Benedyczak, che non si fa pregare e beffa Grandi: è 1-0.

Nella ripresa occasioni per Di Pardo Diaw e Ranocchia, poi sono insidiosi i ducali con Mihaikla e Vazquez.

Al 25' l'episodio che riporta la parità numerica: viene espulso Di pardo per un fallo ingenuo da giallo su Coulibaly entrato nel frattempo per Mihaila. Mister Brocchi è costretto a fare due cambi per rivedere l'assessot della squadra: al 29' fa uscire il registra Taugourdeau e lo sostituisce con Zonta e poi Calderoni con Giacomelli. Quest'ultimo con Meggiorini e Diaw le tenta tutte per agguantare il pareggio. Ultima buona occasione al 91' con un assist di Meggiorni per Diaw che aggancia male, poi Giacomelli calcia ma la difesa devia.



TABELLINO: PARMA-LR VICENZA, 1-0 (pt 1-0)

PARMA (3-5-2) Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Vazquez, Juric, Brunetta (espulso al 34' pt), Mihaila (17' st Coulibaly); Benedyczak (38' st Tutino), Inglese (38′ pt Sohm).?In panchina: Colombi, Balogh, Iacoponi, Traore, Schiattarella, Bonny, Busi, Coulibaly, Correia, Man, Tutino. Allenatore: Maresca

L.R.VICENZA (3-5-2): Grandi; Ierardi, Pasini, Padella; Di Pardo (espulso al 25' st), Proia (1' st Dalmonte), Taugourdeau (29' st Zonta), Ranocchia (36' st Pontisso), Calderoni (29' st Giacomelli); Longo (15' st Meggiorini), Diaw.? In panchina: Pizzignacco, Confente, Brosco, Bruscagin, Sandon, Crecco, Dalmonte, Favero, Pontisso, Zonta, Giacomelli, Meggiorini. Allenatore: Brocchi

ARBITRO: Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

RETI: pt 43' Benedyczak (P)

NOTE: Terreno appesantito dalla pioggia che cade dalla mattinata; campo scivoloso.

ESPULSI: Brunetta al 34' del pt; Di Pardo al 25' st, entrambi per doppia ammonizione.

AMMONITI: Di Pardo, Diaw, ...

CALCI D'ANGOLO: 5-7



: 1'; 3': 5116 spettatori allo stadio Tardini