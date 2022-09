Torna lo tsunami del Lanerossi

Travolto per 4-0 il Lecco del Tacchino. Primo tempo abbastanza equilibrato, poi il Lane si scatena e non ce n’è per nessuno. Doppietta di Ferrari e poi in gol anche Stoppa e Greco. Serata di festa che riconcilia i quasi 7.000 presenti dopo il boccone amaro dell’Euganeo.

LE PAGELLINE

CONFENTE 6: praticamente mai impegnato dai lombardi, cerca di farsi male da solo nel primo tempo, lisciando un pallone che per poco non si insacca alle sue spalle. Efficace in alcune uscite di testa fuori dall’area.

IERARDI 6,5: per lui ad inizio ripresa il terzo “giallo” in un quarto d’ora. La sua risulta alla fine la migliore prestazione in biancorosso di questo campionato. Nessun errore evidente, qualche intervento efficace e alcuni disimpegni puliti.

PADELLA 6: ad inizio partita ciabatta via qualche pallone che poteva essere giocato con maggiore calma. Nel prosieguo della gara tuttavia fa il suo dovere, complice la pochezza offensiva degli ospiti.

BELLICH 5,5: un primo tempo da dimenticare, con tanti errori di misura, tanti passaggi all’indietro sulle ripartenze e la sensazione che sia attanagliato dalla paura. Una brutta incertezza in particolare al 28’. Meglio nel secondo tempo, quando tutto il Vicenza prende corpo.

VALIETTI 6-: sulla fascia fa meglio come interditore che come propulsore. Considerando che era all’esordio è comprensibile un po’ di emozione. Merita di essere rivisto. Baldini lo considera la soluzione giusta quando serve un “quinto” capace di coprire.

CATALDI 6+: al 34’ cerca l’assist per Ferrari che però è in off side. Cartellino giallo al 42’ per un intervento falloso. La sua è stata una prestazione onesta e di grande fatica, piazzato come centromediano metodista davanti alla difesa.

(CAVION) 6: la buona notizia è vederlo in campo, con la fascite lasciata alle spalle. I compagni lo cercano spesso e lui distribuisce palloni con la consueta sapienza. Va anche al tiro all’82’ ma la sfera gli va alta.

JIMENEZ 6+: stavolta non va in cerca della finezza (il mister deve averlo ben catechizzato) e punta decisamente alle giocate di concretezza. Quando parte (e non si intestardisce a portar troppo palla) è una specie di iradiddio e per fermarlo gli ospiti ricorrono spesso al fallo. Quando esce dal campo riceve gli applausi del pubblico e l’abbraccio dell’allenatore.

(ZONTA) 6: lo chiamano a dar forza al filtro di centrocampo e lui, come al solito, risponde signorsì. Niente di eclatante ma preciso e puntuale dove serve.

GRECO 6/7: va subito al tiro al 2’. Un paio di minuti dopo il 3-0 il fantasista triangola con Ferrari e batte per quarta volta l’estremo difensore del Lecco. Schierato come mezzala dimostra che dovunque tu lo metta, resta decisivo. Una pedina fondamentale per questo Lane.

(GIACOMELLI) 6+: al 88’ su una straordinaria azione del Vicenza indovina una botta al volo che fa tremare il palo nerazzurro. Fosse entrata, sarebbe stata apoteosi al Menti. Il suo spezzone di match è decisamente buono. Dimostra di essere a suo agio nei dialoghi sullo stretto, ma questo lo sapevamo già.

DALMONTE 6,5: al 10’ traversone col contagiri per la zuccata vincente di Ferrari. Dopo la brutta figura a Padova è tornato il giocatore vincente. Pronto a coprire retrocedendo a protezione della difesa e a dare profondità al contropiede. Al 64’ un bel tiro che va fuori e al 77’ una conclusione stupenda, parata dal portiere.

(OVISZACH) 6+: pochi minuti ma entra col pigio giusto, lasciando negli spettatori la convinzione che non sarà una comparsa, nella cavalcata biancorossa verso il vertice di campionato. Ottomo suggerimento per Jack a fine gara.

STOPPA 7,5: assist per Ferrari in occasione del 2-0. Al 57’ dimostra che il gran tiro del pareggio a Padova non era una casualità: botta micidiale, 3-0 e palla al centro.

FERRARI 8: dopo 10’ minuti piazza il suo nome nel tabellino marcatori con una spizzata di testa che non lascia scampo a Stucchi. Dopo soli tre minuti dall’ammonizione di Cataldi, finisce anche lui nel taccuino del mediocrissimo signor Luongo. Al 57’ con un tiro a fil di palo alla sinistra del portiere El Loco firma la doppietta.

(ROLFINI) 6: entra in campo e si cala subito nella partita. Reclama un rigore (probabilmente con ragione) e sbaglia un gol che grida vendetta al cospetto del cielo su un’imbucata di Jack.

Mister Francesco BALDINI 7+: nel primo tempo la squadra fatica a carburare e non da seguito al vantaggio iniziale. Ma quando il Lecco va in debito di ossigeno e la differenza qualitativa delle squadre inizia a venir fuori, ecco il Lane che vuole. Le batterie biancorosse iniziano a colpire il Lecco come se fosse Fort Alamo e l’incontro potrebbe anche finire 5 o 6 a zero. Dopo le critiche per i cambi a Padova, stavolta è giusto tributargli un’ovazione.

DAGLI SPOGLIATOI

BALDINI: “Prestazione ottima e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno saputo soffrire e incassare nei momenti in cui la partita era più difficile. Quello che non abbiamo fatto col Padova, insomma. La squadra è ancora in cerca di un’identità ma di buono c’è che già alla terza di campionato tutti (ad esclusione del solo Alessio) hanno già avuto modo di mettersi in mostra. Ho fatto i complimenti a Ferrari, che definisco un animale da partita. L’abbiamo aspettato quando faceva fatica e oggi ho voluto premiarlo con il ruolo di vicecapitano. Bravo anche Stoppa, ma sapete che io guardo più al collettivo che al singolo. Si tratta di un giocatore che abbiamo rincorso fin dal primo giorno di mercato ma che è potuto finalmente arrivare solo quando è cambiata la dirigenza siciliana. Ci serve ancora un po’ di tempo per mostrare il nostro vero volto e poi non dimentichiamo che stiamo ancora giocando senza Ronaldo. Intanto cerchiamo di migliorare partita per partita, facendo tesoro anche di qualche schiaffo sui denti, come quello durissimo da digerire di sabato scorso. Ma certe partite, come anche la batosta col Milan, servono a crescere e a diventare squadra.”

TACCHINARDI: “Intanto chiedo scusa ai tifosi che ci hanno seguito numerosi per le dimensioni della sconfitta. Nel primo tempo avevamo contenuto i padroni di casa, che francamente nonostante il vantaggio non mi davano l’impressione di poterci massacrare. Il Vicenza però è fortissimo e quando ha iniziato a dilagare la gara ha preso lo stesso copione che avevo visto con la Pro Sesto. In ogni caso non sono queste le partite che noi siamo obbligati a vincere. Troppa differenza qualitativa, anche in termini di ambiente. Ho rivisto al Menti lo stesso pubblico che ricordavo quando sono venuto qui a giocare con la Juve. E che questo succeda in serie C è quasi incredibile”