Lane, contro il Padova e contro i fantasmi

“Chiamarlo passo falso è riduttivo. Chiamiamolo con le giuste parole, definendolo una vergogna. Dopo la partita sarei venuto io a metterci la faccia ma la società ha giustamente deciso di prendere una posizione ufficiale. Per me adesso è molto complicato parlare e ogni cosa che dico potrebbe suonare poco credibile o cadere nella banalità. Spiegazioni non ce ne sono o meglio sono quelle di cui abbiamo parlato tra noi in spogliatoio. L’unica via è chiedere scusa e cercare tra di noi la strada per uscirne.". Sono le parole di Diana alla vigilia della partita di domenica alle ore 14 al Menti.

"Domani è una partita importante e difficile ma noi non abbiamo scelta: dobbiamo fare la partita per trascinare il pubblico dalla nostra parte. Quello che ci è capitato nelle ultime quattro gare è roba che lascia un segno che ci portiamo dentro. Ma nonostante tutto, io resto convinto di avere a disposizione un gruppo di valore e nemmeno le ultime delusioni mi fanno cambiare idea. Dopo l’Atalanta siamo andati in calando e c’è stato qualche segnale di queto problema qualche piccola avvisaglia. E’ una mia responsabilità non aver colto l’avvertimento o almeno averlo sottovalut"to. Se dovessi individuare il problema, direi che dobbiamo assolutamente fare squadra in campo, perché non ho nulla da recriminare sugli allenamenti", aggiunge il mister, concludendo:

"Così però non si può più andare avanti, l’ho detto a chiare lettere ai ragazzi. E’ il momento che tutti dimostrino le loro qualità, non solo calcistiche ma soprattutto come uomini. I leader secondo me ci sono, l’impegno anche. Molti dei giocatori li conosco a fondo, personalmente. Ma serve uno scatto in avanti in termini di personalità e di convinzione. A me non fa paura essere in discussione, è giusto così. Ringraziamo i nostri tifosi, che stanno facendo più di quello che ci si potrebbe aspettare, persino a Fiorenzuola. Un tifo di livello altissimo e io ne ho visti di campi nella mia carriera. Per domani ho un’ampia scelta. Qualche dubbio solo per De Maio, Rossi e Tronchin. Vedremo domattina. E non aggiungo altro perché ora le parole non hanno rilevanza, contano solo i fatti. E’ chiaro che il Padova arriva al Menti galvanizzato, non tanto per lo stato di forma, visto che le ultime prove non sono state eccelse, ma certamente per la classifica che ci vede così distaccati dai biancoscudati. Avranno una tifoseria di oltre 1.000 persone caricate a molla, che si faranno sentire. So che bersaglieranno verbalmente i nostri giocatori, in particolare Ronaldo. Ma il brasiliano è un punto fermo ed ha esperienza e carattere per reggere le provocazioni. Sappiamo anche che i supporters biancorossi ci sosterranno alla grande ma siamo consci che è compito nostro trascinarli all’entusiasmo e alla fiducia. Nel calcio a volte basta un niente per invertire la tendenza: un episodio favorevole, un gol al momento giusto. Roba che ti regala autostima ed entusiasmo. Non dico altro. Il resto domani al Romeo Menti…”