Dopo la vittoria per 2-0 contro il Padova nella gara del Menti, tra i tifosi del Vicenza cresce l'attesa per la trasferta all'Euganeo, in programma sabato 25 maggio alle ore 20.30. La società biancorossa ha fatto sapere che il settore ospiti è già tutto esaurito: saranno 1500 i tifosi del Lane in trasferta a Padova. Sale l'entusiasmo per la squadra di Vecchi, che sembra davvero non avere più paura di nessuno.