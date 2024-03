Padova-LR Vicenza: la diretta del secondo tempo

Inizia il secondo tempo tra Padova e Vicenza allo stadio Euganeo. Dopo la prima frazione di gara 0-0. Passa un minuto e Della Morte prova subito la conclusione, respinge Donnarumma. Al 6' ammonito Ferrari che arriva in ritardo su Crisetig. Al 9' contatto in area di rigore del Vicenza, per l'arbitro è tutto regolare, tra le proteste dei padovani. Al 12' vantaggio della squadra di Vecchi: cross stupendo di Costa, stacco di testa perentorio e preciso di Ferrari, palla che si infila a pochi centimetri dal palo. Niente da fare per Donnarumma e vantaggio meritato del Vicenza.