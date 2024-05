Padova-LR Vicenza: capienza a 7125 spettatori

La società Calcio Padova ha comunicato che, in occasione della gara Padova–Lr Vicenza, valevole per il secondo turno nazionale dei Playoff di Serie C, in programma sabato 25 maggio 2024 ore 20:30 presso lo Stadio Euganeo, la capienza dell’impianto, secondo il verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 9 maggio 2024, è definita in 7.125 spettatori, di cui 1.500 nel settore ospiti.

Pertanto i settori aperti dello stadio saranno: Tribuna Ovest (3.068 posti a sedere), Tribuna Est (2.557 posti a sedere) e Curva Nord Ospiti (1.500 posti a sedere).

Con l’occasione la società ha avvisato tutti i tifosi che la prevendita per l’incontro inizierà, con ogni probabilità, a partire da mercoledì 22 maggio. Il club biancoscudato intende favorire i propri abbonati garantendo il diritto di prelazione sul posto per la prima fase di prevendita.

Seguiranno indicazioni su modalità, tempistiche e tariffe di acquisto dei biglietti, non appena arriverà l’ufficialità dagli enti preposti.