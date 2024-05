Padova-LR Vicenza: 0-1 dopo il primo tempo grazie alla rete di Della Morte

Il Vicenza chiude avanti 1-0 il primo tempo sul campo del Padova grazie alla rete di Della Morte. I padroni di casa hanno due grandi occasioni per portarsi in vantaggio, ma al primo errore vengono puniti.

In cronaca. Nei primi minuti il Padova prova a spingere, ma il Vicenza si difende bene e prova anche a ripartire. Al 12' tiro-cross di De Col, deviato in corner da Faedo. Poco dopo tentativo di Cretella, ribattuto dalla difesa biancorossa. Al 19' ammonito Golemic. Al 27' grande occasione per i padroni di casa: Bortolussi stacca di testa, palla sul palo e poi tra le braccia di Confente. Al 33' conclusione di prima intenzione di Ferrari, sfera tra le mani di Donnarumma. Un minuto dopo Raddrezza calcia dalla lunga distanza, Confente respinge sui piedi di Zamparo, che a porta vuota manda fuori incredibilmente. Al 37' fuori nel Vicenza l'infortunato Tronchin e dentro Pellegrini. Al 40' ospiti in vantaggio: errore difensivo del Padova che regala palla a Ferrari, che serve con il tacco Pellegrini, pallone poi a Della Morte, che dal limite lascia partire un sinistro imprendibile per Donnarumma. Proteste dei padroni di casa perchè l'azione è continuata con un uomo a terra in area di rigore. La squadra di Oddo chiede anche un fallo, ma il VAR dice che è tutto regolare. Al 47' Cretella calcia in porta, blocca Confente. Finisce il primo tempo con il vantaggio del Vicenza 1-0. Al Padova servono tre gol per passare il turno.