Padova forte...ma la bolgia del Menti assai di più

Come ha trovato il gruppo dopo le vacanze?

?In realtà siamo tutti riusciti a fare 2 giorni di lavoro a dicembre (salvo Ferrari che è rientrato da casa dall?Argentina a Capodanno(, con 4 allenamenti all?attivo. In questi ultimi giorni ci abbiamo dato sotto, in un clima bellissimo di armonia e coesione e sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi.?

L?attenzione è tutta puntata sul grande ex, Ronaldo. Ci sarà??

?Lui lo vuole e di certo farà parte del gruppo. Non so se giocherà, ma è pronto e ovviamente ci tiene in modo particolare, ma non solo perché si tratta della sua ex squadra. Lui vuole esserci sempre, per dare una mano al Vicenza.?

E? certo che i biancoscudati hanno un rapporto particolare con lui. Se fosse stato in campo ci sarebbe stato da aspettarsi un trattamento duro, agonisticamente e dagli spalti.

?Ronaldo è un professionista e nonostante il suo carattere battagliero sa bene che è indispensabile non cadere nelle provocazioni. Ma è un discorso che non vale solo per Ronnie. Purtroppo noi ci portiamo dietro un fardello di cartellini disciplinari di cui dobbiamo liberarci già da domani. Posso accettare le ammonizioni per falli di gioco: ci stanno, è il gioco del calcio. Ma ho detto ai miei che non voglio più vedere sanzioni ricevute per proteste o irregolarità a gioco fermo. Dobbiamo imparare a controllarci e ad allontanarci subito da eventuali momenti caldi, lasciando fare al nostro capitano.?

Che Padova si aspetta?

?Sono due o tre anni che la squadra del Santo è costruita con ambizioni palesi di alta classifica. Hanno passato qualche momento opaco, ma hanno un organico di prim?ordine e un allenatore preparato e navigatissimo. Nelle ultime 2 gare hanno fatto quattro punti e non dico altro. Quella che stiamo per affrontare è una squadra vera.?

E il Lane?

?Noi recuperiamo Ronaldo, come detto. E con lui abbiamo piena disposizione dei vari Zonta, Padella, e Sandon. Indisponibili mi restano solo gli squalificati Pasini e Greco più Osvizach e Valietti ancora alle prese con problemi fisici e il lungodegente Cataldi. Ho molte scelte ma ancora più importante è ritrovare il coraggio e l?equilibrio dimostrato, ad esempio, con la Pro Sesto, la quale, non dimentichiamolo, veniva da una grande serie positiva. Se noi giochiamo da Vicenza e in uno Menti record da 10.000 tifosi, credo non ce ne sia per nessuno.?

Le motivazioni di sicuro non mancano?

?La carica sarà altissima, a partire dal riscaldamento. Giocare davanti a un pubblico record e in certe condizioni psicologiche è difficile per qualsiasi compagine, al di là della sua forza.?

Ci dia almeno un protagonista sicuro della formazione?

?Diciamo Cavion. E per il momento accontentatevi!?