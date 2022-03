Padella (LR Vicenza): «Ora la testa alla Ternana, dobbiamo vincere!»

Ad Emanuele Padella, autore del gol a Reggio Calabria rimane un po' l'amaro in bocca a fine partita. Il riferimento è naturalmente alla rete segnata: «Non sono arrivati punti per la salvezza, quindi conta poco, conta soltanto per le statistiche, la testa è già alla Ternana».

La lettura della gara del difensore romano direttamente vissuta in campo: «La prima mezz’ora avevamo disputato una buona partita, abbiamo avuto anche qualche occasione, loro appena sono saliti hanno trovato il rigore e sul secondo goal (subito, ndr) potevamo fare sicuramente meglio, perché sul 2-0 diventa difficile riaprire la partita».

Il giudizio di Padella sugli avversari: «Sono stati più bravi perché hanno avuto poche occasioni, ma le hanno concretizzate. Il merito va sicuramente a loro, noi ci lecchiamo le ferite e andiamo avanti».

Il 33enne di Roma è stato chiamato da Brocchi a coprire un ruolo non suo, quello di terzino: «C’erano tantissime assenze, il mister mi ha chiesto se potevo e lo volevo fare, ho dato la mia disponibilità, sono un professionista e dove il mister mi chiede di stare, io sto».

«Ho fatto quello che potevo fare, con le mie caratteristiche: è andata bene, ma è un peccato per il risultato».

«Ora la testa è già alla prossima partita (domenica prossima con la Ternana, ndr). Le altre squadre di bassa classifica fortunatamente hanno perso tutte, quindi siamo sempre lì a cinque punti, siamo ancora attaccati, ci sono ancora 11 partite, 11 finali!»

«Ora il nostro compito è vincere contro la Ternana: è una partita assolutamente decisiva».

Come fu la gara di andata a Terni? «Fu molto brutta - ha risposto Padella -, ce la ricordiamo tutti, se la ricordano purtroppo i nostri tifosi a cui quest’anno stiamo regalando purtroppo molti dolori». «Sicuramente per reazione siamo determinati e siamo certi di essere in grado a portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza».



Sul nuovo arrivato 40enne? «Christian (Maggio, ndr) è un grandissimo professionista, è un grandissimo uomo, è entrato in punta di piedi, ci può dare sicuramente qualcosa in più sotto l’aspetto umano e anche dal punto di vista calcistico»

«La sua presenza sarà sicuramente un valore aggiunto per questi ultimi mesi di campionato - afferma Padella -. Per quanto mi riguarda conto di dare quello che ho sempre dato, sono un giocatore del Vicenza e voglio contribuire alla salvezza».

ha concluso nel post partita: «Mi allenerò sempre duramente per farmi trovare pronto per contribuire a compiere questa impresa (della salvezza, ndr)».