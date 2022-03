Non c'è Contini tra i convocati di mister Brocchi per Monza-Vicenza

E nel tardo pomeriggio il LR Vicenza ha reso nota la lista dei 23 biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 29esima giornata di campionato contro il Monza, in programma domani, sabato 12 marzo 2022, alle ore 16 e 15, all’U-Power Stadium.

Non ci sarà il portiere miglior giocatore della serie B nel mese di febbraio (secondo l'AIC) che non ce la fa a recuperare dall'infortunio subito domenica scorsa. Nemmeno gli squalificati Diaw e Meggiorini. L'attacco dovrà basarsi su Da Criz, Giacomelli e Teodorczyk (che con la ternana ha segnato e si è "sbloccato") e sui due giovani Mancini e Alessio. Torna Bikel a centrocampo e in difesa probabilmente Maggio giocherà qualche decina di minuti in più rispetto all'ultimo match dove ha esordito.

I BIANCOROSSI CONVOCATI PER MONZA-VICENZA

PORTIERI: Confente, Gerardi, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, Briscagin, De Maio, Maggio, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Da Criz. Giacomelli, Mancini, Tedorczyk.