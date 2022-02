Nikita Contini (LR Vicenza): No war in Ukraine

Nikita Contini, il portiere del LR Vicenza, alla fine della partita che i biancorossi hanno vinto con il Pordenone si è tolto la maglia ed ha esibito un messaggio di pace inequivocabile.

"No war in Ukraine", no alla guerra in Ucraina, questa la scritta vergata con un pennarello nero indelebile sulla t--schirt che indossava.

La foto è stata pubblicata qualche ora dopo il match sul suo profilo istagram ufficiale.

CONTINI CITA PABLO NERUDA: LA FRASE CONTRO LA GUERRA

Mentre sul canale Facebook il 24 febbraio Nikita ha pubblicato un aforisma efficacissimo attribuito al grande poeta Pablo Neruda: "Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono".

NIKITA NATO AL CENTRO DELL'UCRAINA, MA CRESCIUTO A NAPOLI

Nikita che è cresciuto in Campania, ha il padre italiano e la madre ucraina. Il portiere alto 190 centimetri è nato a Cerkasy che conta 276mila anitanti ed è capoluogo dell'omonima provincia (oblast). La città si trova al centro del paese (a sud della capitale Kiev) sul grande fiume Dnepr.