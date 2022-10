Nel primo tempo Pasini e Dalmonte portano in vantaggio il LR Vicenza sul Mantova (2-0)

Il match tra LR Vicenza e Mantova inizia assai ingessato. la situazione si sblocca alla mezzora quando Ronaldo e compagni riesocno a mettere in moto una serie di azioni offensive interessanti.

La prima rete arriva al 34': su calcio d'angolo perfettamente pennellato da Ronaldo, palla sul secondo palo dove c'è Nicola Pasini che schiaccia in rete e il protiere del mantova, Tosi, non può nulla.

Dopo un minuto sono i virgiliani che si fanno vedere assai pericolosi: Confente para un tiro insidioso di Mensah slavando di fatto il risultato.

Il secondo gol Sto arriva al 38' con Nicola Dalmonte che anche in questo caso va in gol di testa.



Qualche minuto più tardi Stoppa va vicino alla terza segnatura su assist di Jimenez ma prende in pieno la traversa.Il primo tempo si chiude sul 2-0 per la squadra di Baldini che ritrova unità e spensieratezza dopo il gol di Pasini.