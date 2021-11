Vicenza non invitato per Pablito

In relazione alla notizia data ieri, sabato 13 novembre, circa la mancanza di rappresentanti del Lanerossi Vicenza Calcio alla manifestazione all’esedra di Campo Marzo con la presentazione del nuovo mural di Paolo Rossi, la Società ha fatto presente di non essere stata presente in quanto non è stata invitata all’evento, né le è stato comunicato ufficialmente alcunchè in merito.

Prendiamo atto senza ulteriori commenti. Il Vicenza non c’era, dunque, per festeggiare Pablito, ma nessuna assenza ingiustificata. Rettifica doverosa, circa la quale faccio personalmente ammenda.

Resta peraltro, a mio avviso, un certo cortocircuito nella comunicazione tra la Società e l’ambiente, emerso in più occasioni nelle ultime settimane e sul quale occorrerà lavorare con buona volontà e senza pregiudizi, in un frangente difficilissimo della vita sportiva del club. Che certo non ha bisogno di aggiungere altre difficoltà oltre a quelle che già deve affrontare.