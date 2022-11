Mundialito, pulcini: a Vicenza ha vinto l'Uruguay con i ragazzi dell'Alto Academy

Allo stadio Romeo Menti sabato è andato in scena il Mundialito come prologo alla partita di campionato tra LR Vicenza e Triestina nella giornata internazionale dei diritti dei bambini.

Protagonisti in campo le squadre pulcini di Uruguay, Brasile, Germania e Camerun che, in realtà, sono Alto Academy, LR Vicenza, Dueville e Breganze. A premiare ci sono Renzo Rosso, il vice sindaco Matteo Celebron, Patrick Pitton vice presidente del Comitato regionale veneto della FIGC, Michele Nicolin, responsabile del

settore giovanile del Vicenza, Francesca Cremaro, responsabile marketing della Centrale

del Latte di Vicenza e Gianfranco Vivian, vice presidente di AGSM AIM, questi ultimi main sponsor del torneo organizzato dalla società biancorossa, USD Altair e Sport vicentino.

Alla manifestazione hanno preso parte 32 squadre della categoria pulcini 2012 di Vicenza e provincia che sono scese in campo indossando i colori delle nazionali che, da domenica, sono in Qatar per il Mondiale.

Il Comune di Vicenza e l’Assessorato allo Sport sono stati particolarmente vicini all’evento, collaborando alla realizzazione della coloratissima sfilata lungo le vie del centro storico con partenza dallo stadio Menti e da Largo Paolo Rossi più di mille persone tra ragazzi e genitori.



I gironi di qualificazione si sono disputati sui campi di San Pio X dell’Altair e, al termine di una serie di sfide avvincenti si sono qualificate per le finali allo stadio Menti Brasile, Uruguay, Germania e Camerun.Ad alzare la coppa é stato l’Uruguay-Alto Academy che ha preceduto Brasile-LR Vicenza, Germania-Dueville e Camerun-Breganze.