Motori: al Campagnolo Legend iscrizioni aperte fino al 20 maggio e ammesse le auto le moderne

Al "4° Campagnolo Legend Regolarità a Media" che si svolge l'ultimo fine settimana di maggio (venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022), viene abbinata anche una gara riservata alle vetture moderne che potranno così competere calcando il palcoscenico di una delle manifestazioni più blasonate e partecipate del settore in programma ad Isola Vicentina.

Il "1° Campagnolo Legend Auto Moderne" sarà quindi un’anteprima assoluta nel panorama delle gare a media, disciplina che offre spunti molto interessanti come dimostrato dal notevole successo che riscuotono tali gare in Europa centrale e in particolare in Francia.

In Italia la "media" ha mosso i primi passi nel 2018 e l’anno successivo è stato indetto il Campionato Italiano riconoscendone quindi i presupposti per una serie di gare che differiscono in maniera totale da quelle con i passaggi sui cosiddetti "tubi".

Nel contempo è stata anche confermata la collaborazione con Blunik, l’azienda iberica che organizza e gestisce un servizio di cronometraggio di alto livello e molto affidabile oltre a fornire a gran parte dei partecipanti una strumentazione efficiente.

ISCRIZIONI E ORARI DEL CAMPAGGNOLO

Le iscrizioni al Campagnolo si chiuderanno venerdì 20 maggio e la gara si svolgerà su un percorso di 322 chilometri 93,16 dei quali suddivisi nelle quattro prove speciali da ripetersi.

La partenza è prevista alle 8 dalla centrale Piazza Marconi di Isola Vicentina che dalle 19 si animerà una seconda volta con l’arrivo delle vetture e le premiazioni.

Ulteriori informazioni e documenti di gara al sito web del Rally Club Team di isola Vicentina