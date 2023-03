È morto Giovanni Ballico, direttore sportivo del Lane ai tempi di Paolo Rossi

Si è spento all'età di 98 anni Giovanni Ballico, l'allenatore più longevo della serie A. Ex calciatore, ha giocato in serie A nella Sampdoria ed è stato anche direttore sportivo del Lanerossi Vicenza negli anni d'oro di Paolo Rossi. Una vita da mediano, la sua, ricca e lunga, tra campo, panchina e scrivania.

Nato il 28 novembre 1924 a Lonigo, la sua carriera da calciatore inizia a Schio, in serie C. Poi passa alla Spal e quindi alla Sampdoria in serie A dove rimarrà per 7 stagioni. Negli ann '50 il passaggio nella serie cadetta con il Palermo. In carriera ha totalizzato complessivamente 172 presenze in serie A e 82 presenze ed una rete in serie B.

La carriera di allenatore inizia a Palermo poi gira varie panchina e arriva a Vicenza alla fine degli anni '70 come direttore sportivo. Ricoprirà poi il medesimo ruolo nel Pescara in Serie B poi promosso in Serie A. Il fine carriera a Padova come segretario nella promozione nel campionato di Serie C2 nel 1981, ruolo che mantiene in Serie C1.