Trofeo Veneto Promozione: Caldogno corsaro a Monteviale vince per 1-3

A Monteviale i padroni di casa si arrendono al Caldogno: la partita finisce 1-3. Una gara giocata a ritmi alti con Monteviale meno preciso in attacco. Nel primo tempo al 9' rigore trasformato per il Caldogno da Costa. Raddoppiano gli ospiti con Filotto di testa su calcio d'angolo al 40'. Nella ripresa accorcia le distanze Monteviale con Maiova al 28'. I padroni di casa nella ripresa assediano la porta del Caldogno alla ricerca del pareggio. Chiude i giochi però lo stesso Caldogno con un gol di Pogietta al 38'. Domenica prossima il secondo turno del Trofeo Veneto per le squadre di Promozione se sesto girone: il Monteviale va a Sarcedo e il Caldogno ospita La Rocca Altavilla.