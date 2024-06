Girone C

Serie D Girone C

In casa Montecchio Maggiore comincia a delinearsi la nuova squadra in vista della stagione 2024-25. La società vicentina ha rinconfermato cinque calciatori: Alex Crestani, Davide Parise, Matteo Pavan, Matteo Segantini e Gregorio Zanella. Ricordiamo che anche il trequartista Luca Marin nei giorni scorsi è stato confermato per la nuova stagione, mentre Marco Cavaliere è il primo nuovo acquisto.