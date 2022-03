Mister Brocchi (LR Vicenza): «L'espulsione ha pesato e sul 2-0 del Monza bisognava reagire»

«Abbiamo disputato una gara di fatica: già giocare con questo Monza in 11 contro 11 è difficile, figuriamoci in inferiorità numerica», ha esordito nella conferenza stampa del dopo partita l'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi.

«I ragazzi avevano tenuto bene il campo, avevano lottato cercando l?episodio che in queste partite magari ti serve. Poi il 2-0 ha spento tutto».

«Ai ragazzi ho detto questo - ha svelato Brocchi -: che un conto è perdere 1-0 o 2-0 e un conto è perdere 4-0. Una volta preso il 2-0 ci doveva essere ancora più rabbia, ancora più determinazione, visto che ne era stata messa tanta fino a quel momento, e invece siamo calati».

Alla domanda se rimetterebbe con il senno di poi la stessa formazione in campo Brocchi ha risposto: «Sì, perché ero obbligato: avevamo questi giocatori a disposizione».

IL CASO DI MAGGIO

«Maggio ha giocato perché stava bene, mi aveva detto che si sentiva bene. Lo abbiamo fatto giocare perché avevamo bisogno in quel momento di un giocatore che avesse un po? di esperienza in più. Ha tenuto, ci ha dato una grande mano ed era importante anche dal punto di vista energetico e mentale che lui rimanesse in campo per la squadra, avendo già perso De Maio».

L'EPISODIO DELL'ESPULSIONE DI DE MAIO

«L'espulsione di Sebastien ha pesato dal punto di vista numerico - ha spiegato l'allenatore del Lane -: un conto è giocarsela in 11 contro 11 e un conto è giocarla in inferiorità numerica. E uscito lui siamo calati a livello caratteriale: lui (De Maio, ndr) nel reparto arretrato, è l'uomo che ha dato personalità e portato sicurezza alla squadra: la sua assenza si fa sentire».

SCONFITTE LE DIRETTE CONCORRENTI: «MA NOI DA GENNAIO ABBIAMO ACCORCIATO LA CLASSIFICA»

«Anche se le nostre concorrenti oggi hanno perso, tutte le nostre sconfitte fanno male?, ha proseguito Brocchi.

«È anche vero che dall?inizio di gennaio ad oggi siamo la squadra che ha fatto più punti, la squadra che è riuscita a fare dei risultati importanti». «Abbiamo accorciato la classifica, agganciandoci al treno dei playout».

Poi il Mister fa un discorso ragionato: «Ci sono delle partite che devi vincere e delle partite che devi provare a vincere. Oggi abbiamo perso contro una squadra che a livello tecnico, numerico e di ambizioni è sicuramente una squadra diversa. Ci lecchiamo le ferite e ripartiamo come abbiamo fatto altre volte, per preparare un?altra partita contro un?altra squadra forte come il Parma».

«Con gli emiliani metteremo in campo quell?energia e quello spirito che ci ha fatto fare un po? di punti in questo periodo».

IL RECUPERO DI DIAW E MEGGIORINI

Per martedì «recuperiamo Diaw e Meggiorini; speriamo poi nel pieno recupero di Da Cruz che avrà 2-3 giorni in più perché questa settimana non si è mai allenato».

SUI TIFOSI DELUSI

«È normale che loro provino delusione. Però allo stesso tempo lo sanno quanto abbiamo bisogno di loro. Nella partita con la Ternana sono stati determinanti, ci hanno aiutato tantissimo e vorremmo dare loro delle gioie più grandi ma lo sappiamo tutti che questa è una stagione difficilissima».

SU RICCARDO BROSCO

Brosco «è stato un po? disattento nel primo goal però nel complesso ha fatto una buona partita».

«Riccardo in questo ultimo periodo ha fatto delle buonissime prestazioni, ha trovato una buona alchimia con De Maio e quindi è cresciuto anche il suo apporto alla squadra».

L'ATTACCANTE ALESSIO IN PANCHINA NON UTILIZZATO

«Se non l?ho fatto giocare oggi è perché si pensava che non potesse essere pronto per una partita di questo genere - svela Brocchi -. È un ragazzo forte, sicuramente ha un futuro roseo davanti a sé però venire a giocare a Monza, in questa situazione, è molto complicato per un ragazzo così giovane che ancora deve crescere parecchio. Lui sicuramente ha delle buonissime qualità?»