Mister Baldini (LR Vicenza) squalificato: salta la prima di campionato con la Pro Sesto, Mularoni alla guida della panchina

Nonostante fosse una partita amichevole, quella di sabato 27 agosto 2022 allo stadio Romeo Menti tra LR Vicenza e Rimini, lascia uno strascico pesante in campionato. Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni: i giocatori del Rimini Laverone e Santini sono stati sanzionati dopo i due episodi legati alle rispettive espulsioni e sconteranno una giornata di squalifica (per un solo turno, quindi) proprio nella prima di campionato.

Stessa sorte per l’allenatore del LR Vicenza Francesco Baldini che non sarà in panchina sabato 3 settembre 2022 nello stadio di Largo Paolo Rossi, 9 per il match con la Pro Sesto.



L’episodio che ha coinvolto mister Baldini è quello del 27’ minuto del secondo tempo in cui dopo un fallo subito da un suo giocatore è entrato in campo alzandosi dalla panchina e dirigendosi verso il giocatore avversario. In poche parole il tecnico toscano siederà in tribuna e sarà il suo vice, Luciano Mularoni, a guidare la squadra dalla panchina.Multe invece per gli ammoniti del match: nel caso dei biancorossi sono stati inflitti 500 euro di sanzione a Dalmonte, Greco e Bellich.