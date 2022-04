Mister Baldini (LR Vicenza) ne convoca 24 contro il Perugia al Menti: contati gli uomini in attacco

E dopo il pranzo di Pasqua è stata resa nota la lista dei 24 biancorossi convocati da mister Francesco Baldini per la 35esima giornata di campionato contro il Perugia, in programma domani, lunedì 18 aprile alle ore 15, allo stadio Romeo Menti. Gli attaccanti sono in 4: Meggiorini è assente per squalifica. Non sono a disposizione nemmeno i due giovani Alessio e Mancini.

PORTIERI: Confente, Contini, Grandi.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Greco, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Teodorczyk.