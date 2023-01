Mimmo Di Carlo ricorda Gianluca Vialli: “un onore affrontarti in campo” nella semifinale Vicenza-Chelsea

«Affrontarti da calciatore - indimenticabili quelle due mitiche sfide in semifinale - è stato un onore. Eri un campione in campo e lo sei stato nella vita, insegnando a tutti come combattere ogni giorno sempre con il sorriso. Mancherai al calcio, a tutti. Ciao Gianluca».

Lo ha scritto sul suo profilo ufficiale di instagram mister Mimmo Di Carlo dopo aver appreso della morte del campione, giocatore e allenatore, commentatore televisivo e dirigente della nazionale avvenuto venerdì 6 gennaio 2023 a Londra dove era ricoverato da qualche settimana.

NEL 1999 LA SEMIFINALE DI COPPA DELLE COPPE

Di Carlo e Vialli nell’aprile 1999 si affrontarono sul campo nella semifinale di Coppa delle Coppe tra Vicenza e Chelsea di cui il campione cremonese era sia allenatore sia giocatore.

ANDATA 2 APRILE 1999 - VICENZA-CHELSEA, 1-0

Il 2 aprile si giocò a Vicenza e finì 1-0 con un gol di Lamberto Zauli (16’ del primo tempo) davanti a 19300 spettatori: il centrocampo e la difesa dei biancorossi riuscì a contenere almeno allo stadio Romeo Menti i campioni del club londinese: in attacco con Vialli c’era Gianfranco Zola e a centrocampo un altro italiano, Roberto Di Matteo oltre a Eddie Newton e Dennis Wise.

Il Vicenza di mister Francesco Guidolin che ha affrontato il torneo europeo era composta da: Brivio in porta, Belotti, Dicara e Mendez in difesa, a centrocampo Viviani, Ambrosini, Di Carlo, Schenardi, Ambrosetti e Zauli e in attacco il toro di Sora, Pasquale Luiso. Entrarono in campo Stovini per Schenardi, Beghetto per Ambrosetti e Firmani per Zauli.

RITORNO 16 APRILE 1999 - VICENZA-CHELSEA, 1-3

Allo stadio Stamford Bridge di Londra il 16 aprile gli spettatori erano 33800 e il Chelsea ribaltò il risultato e finì 3-1: gol di Luiso al 8’ su assist di Zauli. Gli uomini di Vialli pareggiarono al 35’ con Poyet.

Nella ripresa l’allungo al 51’ con Zola (di testa) su assist proprio di Vialli, e infine il sigillo al 76’ di Hughes su assist di Ed de Goey.

Nella ripresa tra le fila degli uomini di Francesco Guidolin entrarono Stovini per Viviani, Marcelo Otero per Di Carlo e Arturo Di Napoli per Schenardi.

GIANLUCA VIALLI SEGNO’ A VICENZA NEL 1986

Un gol della sua carriera professionistica Gianluca Vialli lo segnò con la maglia della Sampdoria a Vicenza il 12 febbraio 1986. Si giocavano gli ottavi di Coppa Italia e il Vicenza militava in serie B: il suo allenatore era Bruno Giorgi e giocavano in attacco anche Toto Rondon, a centrocampo Cerilli, Filippi e Fortunato.

I biancorossi andarono in vantaggio al 6’ con Maurizio Schincaglia, Vialli pareggiò al 17’, e poi il Vicenza tornò in vantaggio per un autogol di pellegrini al 41’. Il match finì 2-2: al 51’ segnò per imblu cerchiati Fausto Saldano. Passò la Samp che all’andata al Luigi Ferraris di Genova vinse per 3-0.

IL CIOCCOLATINO DELLA PACE TRA DALLE CARBONARE E VIALLI NEL 1996

Un altro aneddoto legato agli incontri del campione Gianluca Vialli con il Lane allo stadio Romeo Menti risale al 4 febbraio 1996 in serie A: l’attaccante cremonese vestiva la maglia della Juventus e l’incontro finì sul 2-1 per i biancorossi (gol di Otero su rigore e Murgita a cui rispose Ravanelli). In campo però vi fu un litigio tra il presidente Pieraldo Dalle Carbonare (che sedeva come dirigente in panchina a fianco di Guidolin) e il compianto giocatore assai nervoso per il risultato passivo. A fine partita i due furono invitati a chiarire le cose e il “Presidentissimo” regalò a Vialli un cioccolatino per fare la pace. Dolcetto che fu accettato!

