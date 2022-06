Mimmo Di Carlo nuovo mister del Pordenone in C: obiettivo promozione in B

Mimmo Di Carlo torna in pista: venerdì 3 giugno 2022 si è formalizzato l'accordo con il Pordenone Calcio del presidente Mauro Lovisa. L'ex biancorosso ha silato un contratto bienale (fino al giugno 2024) con l'obiettivo di ritornare in serie B. I Ramarri infatti sono appena retrocessi con la posizione di ultimi in classifica.

Scrive in una nota la società sportiva friulana: «La società del presidente Mauro Lovisa ha individuato in Di Carlo il riferimento tecnico per affrontare insieme a tutto l'ambiente neroverde la miglior ripartenza possibile, riconoscendogli importanti capacità tecniche, notevole carisma oltre a una comprovata e completa esperienza. L'allenatore ha risposto da subito con grande entusiasmo, piena condivisione di obiettivi e valori».

L'allenatore di Cassino, vicentino di adozione (da calciatore ha vinto una Coppa Italia con i biancorossi ed ha giocato la finale di Champions contro il Chelsea), negli ultimi anni ha conquistato la promozione in serie B con la vittoria ddel girone di serie C nel campionato 2019-2020. L'anno successivo 2020-2021 è riuscito a mantenre i biancorossi in serie B, fino all'esonero di inizi stagioen 2021-2022.

E' riuscito anche di portare il Mantova dala C2 alla C1 (2003-2004) e poi anche in B nel campionato 2004-2005 ai play off.