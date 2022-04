Mille tifosi biancorossi a Brescia: Brocchi (LR Vicenza), "I successi sono anche merito loro"

Il Vicenza è in una posizione di calssifica migliore del previsto: un fatto che secondo l'allenatore Cristian Brocchi è dovuto al costante sostegno da parte del tifo organizzato e non solo. Oggi alla vigilia della partita Brescia-Vicenza (si gioca domani domanica 3 aprile alle 15 e 30 a Brescia) ha affermato: «Mille tifosi biancorossi a Brescia? Se siamo in questa posizione oggi e se possiamo giocarcela fino alla fine, è anche merito loro». «Questa squadra ha bisogno di supporto» ha agginto Brocchi ed ha spiegato che un atteggiamento ostile e troppo critico verso il gruppo squadra avrebbe creato problemi ancora più gravi. «Invece - ha precisato - questo loro modo di aiutarci (dei tifosi, ndr), ci ha dato una spinta in più».

IL LR VICENZA DEGLI ULTIMI DUE MESI

Sulle prestazioni e sui risultati degli ultimi mesi Brocchi ha detto: «Abbiamo giocato tante gare in questi ultimi due mesi, abbiamo fatto un percorso importante che ci ha permesso di arrivare a giocare un finale di campionato in una posizione di classifica diversa, ma non è ancora sufficiente».

Ed ha aggiunto: «Dobbiamo continuare a spingere, fare meglio, perché ogni punto può essere importante per raggiungere il nostro obiettivo».

GLI ALLENAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

In Conferenza stampa poi ha parlato del lavoro fatto durante le due settimane di pausa campionato: «E’ una squadra (il LR Vicenza, ndr) che ha lavorato per due settimane con l’umore giusto e con quasi tutti gli interpreti a disposizione, a parte alcuni che sappiamo rientreranno tra 2-3 partite come Lukaku, Contini e Cappelletti. Tuttavia gli altri sono riusciti ad allenarsi con continuità ed è stata una cosa bella perché li ho visti impegnati con la voglia di trovare la condizione migliore per affrontare questo finale di campionato».

IL RITORNO DI RANOCCHIA E LA CONDIZIONE DI TEO

Il mister ha poi sottolineato il rientro di Filippo Ranocchia che è davvero mancato nelle ultime partite: domani inizierà dalla panchina.

Il rapporto con Teodorczyk sembra sia ok. Dell'attaccante polacco Brocchi dice: «Si è allenato molto bene e ne aveva bisogno, ha recuperato un po’ di condizione persa a causa dell’infortunio, era un po’ in difficoltà per la sua voglia di mettersi sempre a disposizione della squadra senza fermarsi. Ieri non si è allenato per un problema al collo, ma penso sarà a disposizione per la partita».

COME AFFRONTARE IL BRESCIA?

E per quanto riguarda il Brescia il mister del Vicenza afferma• «Dopo la sosta e una serie di risultati importanti che ci hanno permesso di riagganciare il gruppo, dovremo essere consapevoli del fatto che troveremo un Brescia che partirà forte»

«Hanno cambiato allenatore ed emotivamente daranno qualcosa in più».



Ma come intende affrontare il Brescia, quali sono le strategie da mettere in campo?

«Dovremo partire forti anche noi ed avere quella lucidità e carica agonistica per affrontare una partita difficile contro una squadra forte che deve recuperare punti sulla vetta».

Brocchi ha sottolineato anche che è necessario che il Vicenza al tempo stesso sia umile e aggressivo dal punti di vista agonistico, e il successo sta nell'alimentare la forza del gruppo cpome avviene negli sport di squadra.

«Come giocheranno loro - si domanda retoricamente Brocchi -? Dobbiamo pensare di più a noi, so cosa chiede Corini alle sue squadre, però vedremo: è probabile che non conosca ancora bene gli interpreti che ha a disposizione. Ma saranno carichi perché si stanno giocando un posto nei play off».