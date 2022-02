Michele Cavion (LR Vicenza), il gladiatore biancorosso: «Credo nell'impresa salvezza!»

Il centrocampista di Schio, Michele Cavion, oggi autore del primo gol del LR Vicenza ha lottato intensamente in campo ed ha pure bloccato una palla sulla linea di porta salvando il risultato. Dopo la partita sulla sua rete al Pisa ha dichiarato: «Ho visto la palla che scendeva e ho provato a calciare: è andata bene. E’ il mio primo goal con questa maglia, sono contento, soprattutto perché ha portato un punto in un campo molto difficile».

«Se sono venuto qui - ha aggiunto il calciatore biancorosso arrivato nel mercato di riparazione di gennaio -, se sono tornato a casa è perché credo nella possibilità di fare l’impresa (nel salvataggio della categoria, ndr)».

Ed ha concluso: «Sicuramente sappiamo, io per primo e anche i miei compagni, che la situazione è molto difficile, però se giochiamo come oggi con il cuore, aiutandoci, possiamo lottare fino alla fine».



Michele Cavion, come Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe) ne Il Gladiatore!