Michele Cavion (LR Vicenza) dedica la rete alla sua ragazza: "La nonna è volata in cielo"

«Ho visto la palla che usciva dall’area come l’altro giorno (martedì a Pisa, ndr), però stavolta ho avuto il tempo di controllarla sul destro ed è andata bene». Così ha esordito nel post partita il giocatore del LR Vicenza, lo scledense Michele Cavion.

A coloro che gli hanno chiesto a chi dedica il gol ha risposto: «Sempre per la famiglia della mia ragazza perché purtroppo la nonna è volata in cielo nei giorni scorsi quindi è per lei».



SUL PAREGGIO VICENZA-SPAL

«Un peccato perché ci abbiamo creduto fino alla fine - ha sottolineato Cavion, rispetto alla possibilità di vincere il match con i ferraresi -. Abbiamo provato a spingere, aiutati anche dal nostro pubblico: purtroppo c’è stata anche un po’ di sfortuna, non è girata bene negli ultimi minuti», nonostante le azioni dei neoentrati Giacomelli e Meggiorini.

«Però lotteremo fino alla fine anche nelle prossime partite», ha assicurato Cavion.

PER CAVION ANCHE UNA BOTTA ALLA TESTA E UN PO' DI SANGUE

Il centrocampista ha anche preso una botta in testa tanto da aver subito anche un taglietto che ha provocato un minimo sanguinamento: «Non mi sono ben reso conto di cosa mi fosse successo - spiega -. Ho visto la palla, mi sono fiondato e mi sa che l’avversario più vicino mi ha colpito con il gomito. Niente di grave, ci sarò alla prossima sicuramente».

PROSSIMO MATCH A CREMONA

E proprio sul prossimo avversario di martedì pomeriggio (ore 18 e 30), la Cremonese, Cavion ha affermato: «Sarà una gara molto tosta perché loro sono lì in alto in classifica. Noi andremo giù carichi, dopo un paio di risultati utili consecutivi, abbiamo voglia di prendere la posta piena». Insomma il numero sette è carico davvero!