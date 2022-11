Michele Cavion (LR Vicenza): “Cambiamo marcia, e non ce n’é per nessuno!”

Serie C

Serie C Girone A

Il centrocampista ha ricevuto il premio lunedì 14 novembre 2022 al Teatro Comunale di Vicenza, nel corso della ventiduesima edizione della manifestazione organizzata dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori) insieme all’Ussi (Unione Stampa Sportiva) per premiare i migliori calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto



«Sono orgoglioso di questo premio - ha affermato il centrocampista biancorosso -, mi fa piacere che sia stata premiata la mia determinazione e il mio impegno, ma è un premio che porta con sé l’amarezza della retrocessione».Rispetto alla serie C Cavion ha affermato: «Me la ricordavo meno ostica, è una categoria veramente difficile. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, dispiace che a pagare sia stato il mister, ma sono convinto che se cambiamo marcia non ce n’è per nessuno».