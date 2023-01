Lr Vicenza, ecco i due nuovi: Iacobucci e Dniaye

Oggi conferenza stampa di presentazione due nuovi arrivati in casa biancorossa. Alessandro Iacobucci di fatto prende il posto di Grandi come portiere anziano, visto che tra i due c’è solo un anno di differenza (31 anni per il primo, 30 per il secondo).

Quel che fa la differenza è il curriculum, che nel caso del nuovo arrivato è più illustre (2 stagioni in C, 9 in B, con la perla dell’assaggio di serie A col Frosinone, senza però presenze). Arriva a Vicenza per fare da chioccia a Confente, pronto a subentrargli in caso di necessità. “Mi dispiace per la battuta d’arresto a Lecco – ha dichiarato – ma dobbiamo pensare solo all’obiettivo finale. Tra i compagni molti li conosco di fama mentre da giovane ho giocato con Pasini. Da avversario mi ricordo la Curva, sempre calda: giocare qui è sempre emozionante.”

La parola è passata poi al nuovo centrale, il giovane Maissa Ndiaye, non ancora ventenne, in prestito dalla Cremonese. Si tratta di un difensore dal fisico imponente (191 cm per 70 Kg. ) di nazionalità. Arrivato da ragazzino in Italia ha militato inizialmente dei Dilettanti con l’AfroNapoli, per essere poi notato dalla Roma, dove ha fatto la trafila tra Under 18 e Unter 19 (primo posto nel girone e finale scudetto, suscitando l’interesse di Josè Mourinho, che l’ha convocato in Prima Squadra. Balzaretti quindi lo conosce bene e non è un caso se l’ha voluto per rinforzare una retroguardia berica che (al netto degli infortuni) al Rigamonti ha lasciato più di qualche perplessità. Ecco le sue prime parole in sala stampa:

“Sono più che felice di essere a Vicenza, un’ipotesi che era già stata adombrata in estate. A Cremona non giocavo quindi questa è una grande opportunità. Sono un centrale e in carriera ho giocato sia a tre che a quattro. Le mie caratteristiche sono la capacità nella marcatura, la velocità e una certa vocazione offensiva. Ho scelto il numero 71 sulla maglia perché il 17 gennaio dell’anno scorso è morto mio papà, al quale volevo molto bene.”

Presentati i due nuovi, il supermarket del Lane non si chiude, visto che resterebbero da riempire quella di un attaccante, o meglio un trequartista con caratteristiche da punta. Dopo il nome chiacchierato di Della Morte, sono arrivate voci per altri due candidati: Mosti del Modena e Merola dell’Empoli. Ma la situazione è fluida. La vera notizia è che sembrerebbe che la famiglia Rosso si sia convinta che per raggiungere l’obiettivo della Cadetteria, l’organico a disposizione di Modesto debba essere rinforzato. Non sono è escludere dunque (a fronte di qualche cessione) qualche altro colpo di mercato.