Lr Vicenza, un gigante polacco per trovare la via del goal

Prendete appunti. Lukasz in polacco si pronuncia più o meno Ukasc. Col cognome potete pure rinunciare, chiamatelo Teodoro. Si è presentato oggi in conferenza stampa in un italiano stentato ma con un accento simpatico che pareva preludere a “se sbaglio mi corriggerete”. Curioso, visto che la gente dell’est europeo è particolarmente votata alle lingue e che il nuovo centravanti del Lane ha passato quasi tre anni in Friuli. Poco male. Con i suoi 186 centimetri per 76 chili a vederlo dà la sensazione di essere uno che tra le sportellate in area di rigore ci sta a fagiolo.

Gli ho chiesto: “Ho notato che nelle ultime stagioni, in Italia e in Belgio hai giocato meno di 50 partite con un solo gol all’attivo. Decisamente poca roba. Ma andando poi a guardare sul web, emerge che prima del 2018 ti sei affermato come attaccante prolifico, con più di 70 marcature tra Anderlecht, Dinamo Kiev e Lech Poznan. Che ti è successo ultimamente?”. Ha sorriso: “Ho avuto alcuni problemi fisici, ora completamente superati e inoltre a Udine mi sono presto ritrovato chiuso. Tuttavia ho continuato ad allenarmi con costanza e oggi sono in forma, prontissimo a giocare.”

Gli abbiamo poi chiesto come mai abbia accettato la proposta del Vicenza, nonostante la complicatissima situazione di classifica. “Ero perfettamente al corrente dei problemi ma sono venuto con convinzione perché conto di aiutare a cambiare le cose di qui in avanti. Ho molta esperienza, grande entusiasmo e mi metto a disposizione della squadra”. “Qual è la tua posizione naturale in campo?”. “Il mio ruolo è quello di centravanti, anche se svario sul fronte d’attacco e posso fare pure la seconda punta. Penso di essere bravo a proteggere la palla negli ultimi metri e ho un repertorio piuttosto vario: buon colpo di testa e tiro con entrambi i piedi. So benissimo che il Vicenza mi ha preso per segnare dei gol ma questo non mi spaventa, perché ho fame di calcio. Sono arrivato solo oggi e ho fatto un solo allenamento, quindi non posso dire molto sul mister e sui compagni di squadra, tuttavia l’ambiente mi sembra ottimo.”

In forma smagliante anche Federico Balzaretti, che gli sedeva accanto al tavolo. Al Ds berico ho fatto subito una domanda specifica: “Come mai avete puntato proprio su questo giocatore?” “Lo stavamo seguendo da più di un mese e abbiamo ritenuto che rappresentasse una soluzione ottimale per il nostro attacco. Come autentico puntero, in realtà, abbiamo il solo Mancini, tutti gli altri sono attaccanti di manovra. Ci serviva uno elemento che interpretasse il ruolo in modo naturale, facendo crescere il nostro golden boy, cui crediamo tantissimo. Così, quando si è liberato dai bianconeri gli abbiamo fatto la proposta e lui ha accettato la sfida senza riserve. In questo momento abbiamo bisogno proprio di questo tipo di giocatore. Confesso che abbiamo ricevuto qualche no imputabile alla posizione in classifica che purtroppo occupiamo. Chi viene qui in biancorosso invece deve avere motivazioni fortissime. Ci siamo legati a Lukasz fino a fine stagione, con un impegno di rinnovo automatico in caso di permanenza nella Cadetteria.”

Visto che per la prima volta da tempi immemorabili c’è adesso un Direttore Sportivo aperto al dialogo e trasparente nell’operato, ne abbiamo approfittato per scavare più a fondo. “Che cosa ci può dire circa i movimenti di mercato che sono stati ventilati, in particolare per i ruoli di esterno sinistro e mezzala. Lukako e Boli, tanto per non far nomi?” “Ammetto che su Lukaku le posizioni si sono un po’ allontanate. Ma smentisco che si tratti di un problema legato alla buonuscita della Lazio. Quelle sono questioni che con un po’ di buona volontà si possono appianare. Forse è il giocatore a fare resistenza, oppure qualche altra società si è inserita. Vedremo nelle prossime ore. Quanto a Boli la trattativa prosegue e sono più ottimista.”.

“Vista la sua disponibilità, Balzaretti, le faccio un’ultima domanda che potrà sembrarle Fantacalcio ma trae origine da una serie di voci raccolte sui social. Le risulta un abboccamento con De Rossi, per il futuro del Lane?” “Smentisco completamente. Io e Daniele siamo grandi amici ma non l’ho mai sentito, né ufficialmente né ufficiosamente. In realtà noi abbiamo completa fiducia in Cristian Brocchi, che sta lavorando bene e che ha portato un evidente miglioramento nella qualità del gioco. Con lui abbiamo un dialogo a 360° e intendiamo lasciarlo lavorare in completa tranquillità per arrivare quello che è l’obiettivo di tutti, la conservazione della categoria.”