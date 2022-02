Meggiorini (LR Vicenza): «Abbiamo fatto la partita, è mancato solo il gol»

«E’ vero che ci servono solo le vittorie - ha esordito nel dopo partita a Casa Vicenza Riccardo Meggiorini -, ma dobbiamo anche considerare cosa fanno le altre squadre. Perché potrebbe essere anche un punto recuperato ... sicuramente su due squadre abbiamo recuperato un punto».



LE OCCASIONI

Sulle occasioni arrivate in zona Cesarini per il Cosenza subite dal Vicenza "Meggio" ha dichiarato: «Abbiamo subito quelle due incursioni perché eravamo tutti in attacco per cercare fino all’ultimo il goal della vittoria, non perché la squadra non sia stata presente con la testa. Sono dinamiche di gioco che in questi casi possono capitare, diciamo che è andata bene che non l’abbiamo preso (il gol, ndr)». «Abbiamo fatto la partita - ha sottolineato l'attaccante numero 69 -, c’è mancato solo il goal. Qualche occasione l'abbiamo avuta: loro si sono chiusi in difesa, con i tre centrali e anche con i quinti, laterali ed esterni non si sono mai mossi da lì ed era difficilissimo trovare spazi», spiega Meggiorini.

IL SUO TIRO IN PORTA

L'attaccante ha anche espresso il suo punto di vista sulle occasioni che gli sono capitate sui piedi: «Ho provato da fuori e l’ha parato (il portiere del Cosenza, ndr), poi c’è stato un cross di Diaw che non sono riuscito a deviare per bene; poi ancora un’altra "spizzata" di testa, dove De Maio non è arrivato. Quelle sono le occasioni che ti capitano quando la squadra avversaria non si muove da dietro - spiega Meggiorini -: te ne capitano poche e non sempre si riescono a sfruttare. Avrenno dovuto sfruttare quelle due-tre occasioni lì». Insomma non è andata.

LA SALUTE

Sul suo stato fisico Meggiorini ha dichiarato: «Sto bene, poi ovvio che giocheremo tante partite ravvicinate. Dobbiamo pensare anche a martedì (col Pisa, ndr), sabato (con la Spal in casa, ndr) e siamo in tanti. Adesso sto bene e mi ritengo pronto per la prossima».



LA SALVEZZA

E per chiudere Meggio si è sbilanciato anche sull'obiettivo salvezza: «Dobbiamo tenerla ben presente perché tutto è possibile. Anche oggi con una vittoria ci saremmo avvicinati ulteriormente. Invece abbiamo pareggiato, ma vuol dire che martedì c’è di nuovo una possibilità».